Италия
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Кубок Италии. Два новичка Серии А вылетают
Традиция сохраняется
Coppa
Кубок Италии. Первый раунд "Брешия" (II) - "Венеция" 3:1 Голы: Борелли 14, Ольцер 46, 82 - Идзес 89 В последние годы вылет новичков Серии А уже на первой стадии Кубка от команд из низших дивизионов стал практически традицией. Как минимум два прекращают свой путь в Коппа таким образом. Так получилось и в нынешнем розыгрыше. "Брешия" и "Палермо" в мае играли в плей-офф за выход в Серию А, так что вряд ли намного слабее "Венеции" и "Пармы". Потому результаты двух первых матчей воскресенья не должны удивлять. "Венеция" проигрывает четвертый матч Кубка подряд, так что это явно не ее турнир. Она еще и летом сменила тренера, назначив вылетевшего с "Фрозиноне" из Серии А Эусебио Ди Франческо, и он не успел подготовить команду. Вот и получилось поражение в одни ворота. Начали как раз гости, ударом в стойку Гиткьера. Но уже через полминуты после него Борелли головой замкнул навес Бизоли. В начале второго тайма Бизоли длинным пасом вывел Ольцера на вратаря. А в концовке матча в правой части штрафной Ольцер обошел защитника и мощно пробил. Тогда все стало ясно. В следующем раунде "Брешия" сыграет в гостях с "Монцей". =========== "Парма" - "Палермо" (II) 0:1 Голы: Р. Инсинье 45+2 "Палермо" летом также назначил тренера, вылетевшего из Серии А. Точнее, Алессио Дионизи был уволен из "Сассуоло" до официального вылета. Но явно виноват в нем. А Фабио Пеккья работает в "Парме" уже два года. И в Кубке за это время дважды проходил по две стадии, вылетая лишь от "Интера" и "Фиорентины" в гостях в овертайме или серии пенальти. Но сейчас, как раз перед первым сезоном команды в Серии А после 2020/21, в Коппа провалился. Выводит команду на пик позже? Здесь также хозяева могли открыть счет. С пенальти на 20-ой минуте. Но Ман пробил слабо, хотя и в угол, и Гомис отбил. А в раздевалку Роберто Инсинье, брат Лоренцо, в розыгрыше углового, пробил почти с нулевого угла - и попал под перекладину. "Палермо" поедет в гости к "Наполи".
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