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Инсайдер: Кьеза не хочет покидать Ювентус
Решение за Тьяго Моттой
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерико Кьеза хочет продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает инсайдер Джованни Альбанезе.
По информации источника, 26-летний вингер собирается убедить нового наставника "старой синьоры" Тьяго Мотту вернуть его в свои планы на следующий сезон.
Ранее сообщалось об интересе к Кьезе со стороны "Ромы", "Интера", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Бешикташа".
В прошлом сезоне Федерико записал на свой счёт 10 забитых голов и 3 результативные передачи в 37 матчах.
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Источник:Giovanni Albanese
Опубликовал: Александр Бураков
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