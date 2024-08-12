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Инсайдер: Кьеза не хочет покидать Ювентус

Италия

Решение за Тьяго Моттой

Инсайдер: Кьеза не хочет покидать Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерико Кьеза хочет продолжить карьеру в "Ювентусе". Об этом сообщает инсайдер Джованни Альбанезе.

По информации источника, 26-летний вингер собирается убедить нового наставника "старой синьоры" Тьяго Мотту вернуть его в свои планы на следующий сезон.

Ранее сообщалось об интересе к Кьезе со стороны "Ромы", "Интера", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Бешикташа".

В прошлом сезоне Федерико записал на свой счёт 10 забитых голов и 3 результативные передачи в 37 матчах.

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Ювентус (Турин) Тьяго Мотта Федерико Кьеза
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Источник:
Giovanni Albanese
Опубликовал: Александр Бураков
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