  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Де Хеа: Было сложно найти мотивацию после 12 проведённых лет в Манчестер Юнайтед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Хеа: Было сложно найти мотивацию после 12 проведённых лет в Манчестер Юнайтед

Италия

Новый вызов наконец найден

Де Хеа: Было сложно найти мотивацию после 12 проведённых лет в Манчестер Юнайтед

Fiorentina

Новина українською

Испанский голкипер Давид де Хеа прокомментировал свой переход в "Фиорентину".

"Манчестер Юнайтед" — это топ-клуб, и мое сердце всегда будет с ним. Я никогда не думал о завершении карьеры, просто было сложно найти мотивацию для новой главы после 12 проведённых лет в такой великой команде, как "МЮ"… и я, наконец, почувствовал это (вызов - прим.) в "Фиорентине", - приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.

Напомним, де Хеа выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 по 2023 годы. Последний сезон 33-летний футболист провёл без работы в статусе свободного агента.

По теме
yellow-arrow
Инсайдер: Кьеза не хочет покидать Ювентус
yellow-arrow
Ноттингем Форест отклонил предложение Аталанты по приобретению Неко Уильямса
yellow-arrow
Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
Давид де Хеа Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости