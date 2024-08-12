Де Хеа: Было сложно найти мотивацию после 12 проведённых лет в Манчестер Юнайтед

Испанский голкипер Давид де Хеа прокомментировал свой переход в "Фиорентину".

"Манчестер Юнайтед" — это топ-клуб, и мое сердце всегда будет с ним. Я никогда не думал о завершении карьеры, просто было сложно найти мотивацию для новой главы после 12 проведённых лет в такой великой команде, как "МЮ"… и я, наконец, почувствовал это (вызов - прим.) в "Фиорентине", - приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.