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Де Хеа: Было сложно найти мотивацию после 12 проведённых лет в Манчестер Юнайтед
Новый вызов наконец найден
Fiorentina
Испанский голкипер Давид де Хеа прокомментировал
"Манчестер Юнайтед" — это топ-клуб, и мое сердце всегда будет с ним. Я никогда не думал о завершении карьеры, просто было сложно найти мотивацию для новой главы после 12 проведённых лет в такой великой команде, как "МЮ"… и я, наконец, почувствовал это (вызов - прим.) в "Фиорентине", - приводит слова де Хеа журналист Фабрицио Романо.
Напомним, де Хеа выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 по 2023 годы. Последний сезон 33-летний футболист провёл без работы в статусе свободного агента.
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