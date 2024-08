"Ювентус" официально презентовал третью форму на сезон 2024-/25.

Основной цвет нового комплекта - темно-синий с золотистыми деталями. На футболке присутствует элегантный поло-воротник и золотая надпись "Juventus" на задней его части. Отличительной чертой является золотистый силуэт зебры вместо логотипа клуба, что является отсылкой к эпохе 1980-х годов.

Новый комплект экипировки от Аԁіԁаѕ сделан в стиле "космос", продолжая тему, начатую предыдущими формами.



