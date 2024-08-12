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Ювентус официально презентовал третью форму на сезон 2024/25
Новый комплект экипировки от Аԁіԁаѕ
Juventus
"Ювентус" официально презентовал третью форму на сезон 2024-/25.
Основной цвет нового комплекта - темно-синий с золотистыми деталями. На футболке присутствует элегантный поло-воротник и золотая надпись "Juventus" на задней его части. Отличительной чертой является золотистый силуэт зебры вместо логотипа клуба, что является отсылкой к эпохе 1980-х годов.
Новый комплект экипировки от Аԁіԁаѕ сделан в стиле "космос", продолжая тему, начатую предыдущими формами.
It’s all about the details ????????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 12, 2024
Get your @adidasfootball Juventus third kit here! ????????
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