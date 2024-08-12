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Ювентус официально презентовал третью форму на сезон 2024/25

Италия

Новый комплект экипировки от Аԁіԁаѕ

Ювентус официально презентовал третью форму на сезон 2024/25

Juventus

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"Ювентус" официально презентовал третью форму на сезон 2024-/25.

Основной цвет нового комплекта - темно-синий с золотистыми деталями. На футболке присутствует элегантный поло-воротник и золотая надпись "Juventus" на задней его части. Отличительной чертой является золотистый силуэт зебры вместо логотипа клуба, что является отсылкой к эпохе 1980-х годов.

Новый комплект экипировки от Аԁіԁаѕ сделан в стиле "космос", продолжая тему, начатую предыдущими формами.

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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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