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Милан заинтересован в подписании английского форварда Ромы
Росонери хотят арендовать Абрахама
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" заинтересован в подписании английского форварда "Ромы" Тэмми Абрахама.
Как сообщает Calciomercato, "россонери" рассматривают возможность аренды игрока с правом выкупа, поскольку клуб хочет оценить физическое состояние игрока после его травмы крестообразных связок, из-за которой Абрахам пропустил предыдущий сезон.
Добавим, в прошлом сезоне Тэмми сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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