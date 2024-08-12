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Милан заинтересован в подписании английского форварда Ромы

Италия

Росонери хотят арендовать Абрахама

Милан заинтересован в подписании английского форварда Ромы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" заинтересован в подписании английского форварда "Ромы" Тэмми Абрахама.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" рассматривают возможность аренды игрока с правом выкупа, поскольку клуб хочет оценить физическое состояние игрока после его травмы крестообразных связок, из-за которой Абрахам пропустил предыдущий сезон.

Добавим, в прошлом сезоне Тэмми сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Милан Рома Тэмми Абрахам
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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