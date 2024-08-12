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Наполи вскоре объявит о подписании контракта из хавбеком Фрозиноне

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Наполи вскоре объявит о подписании контракта из хавбеком Фрозиноне

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" вскоре объявит о подписании контракта с полузащитником Марко Брешианини из "Фрозиноне".

По словам Фабрицио Романо, "Наполи" арендует игрока за 1 миллион евро с обязательным выкупом за 11 млн евро. Медицинский осмотр футболиста запланирован на завтрашнее утро (13 августа).

Марко в сезоне 2023/24 забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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