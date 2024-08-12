Наполи вскоре объявит о подписании контракта из хавбеком Фрозиноне

"Наполи" вскоре объявит о подписании контракта с полузащитником Марко Брешианини из "Фрозиноне".

По словам Фабрицио Романо, "Наполи" арендует игрока за 1 миллион евро с обязательным выкупом за 11 млн евро. Медицинский осмотр футболиста запланирован на завтрашнее утро (13 августа).

Марко в сезоне 2023/24 забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.