"Наполи" сделал устное предложение "Челси" по трансферу бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Сумма предложения составляет 25 миллионов евро и плюс 5 миллионами евро в виде бонусов. "Наполи" надеется получить ответ от "Челси" в ближайшее время.

Если "синие" отклонят предложение, то итальянцы за эти средства подпишут вингера Давида Нереса из "Бенфики".

Добавим, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме". После возвращения в "Челси" он находится вне состава первой команды.