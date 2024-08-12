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Наполи сделал устное предложение Челси по трансферу бельгийского форварда

Италия

Об этом сообщает Sky Sport

Наполи сделал устное предложение Челси по трансферу бельгийского форварда

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Наполи" сделал устное предложение "Челси" по трансферу бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Сумма предложения составляет 25 миллионов евро и плюс 5 миллионами евро в виде бонусов. "Наполи" надеется получить ответ от "Челси" в ближайшее время.

Если "синие" отклонят предложение, то итальянцы за эти средства подпишут вингера Давида Нереса из "Бенфики".

Добавим, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме". После возвращения в "Челси" он находится вне состава первой команды.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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