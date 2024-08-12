Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи сделал устное предложение Челси по трансферу бельгийского форварда
Об этом сообщает Sky Sport
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" сделал устное предложение "Челси" по трансферу бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом сообщает издание Sky Sport.
Сумма предложения составляет 25 миллионов евро и плюс 5 миллионами евро в виде бонусов. "Наполи" надеется получить ответ от "Челси" в ближайшее время.
Если "синие" отклонят предложение, то итальянцы за эти средства подпишут вингера Давида Нереса из "Бенфики".
Добавим, прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Роме". После возвращения в "Челси" он находится вне состава первой команды.
Популярное сейчас
- Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска
- Спортдиректор Александрии: Больше половины игроков Днепра-1 могли оказаться у нас
- Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Клуб Первой лиги подписал бывшего форварда Кривбасса