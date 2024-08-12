Лучший бомбардир Интера продлил контракт с клубом

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес подписал со своим клубом новый контракт, который рассчитан до июня 2029 года.

Аргентинский форвард согласился на новые условия договора, теперь зарплата игрока составляет около 9 миллионов евро в год.

"Esta es la historia de un toro y una serpiente" ????????????

Juntos ????????????#ForzaInter #Lautaro2029 — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 12, 2024

Мартинес присоединился к "Интеру" в 2018 году из аргентинского ФК "Расинг Авельянеда" за 25 миллионов евро. Форвард в прошлом сезоне сыграл в 44 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.