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Лучший бомбардир Интера продлил контракт с клубом
Официально
Фото: twitter.com/Inter
Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес подписал со своим клубом новый контракт, который рассчитан до июня 2029 года.
Аргентинский форвард согласился на новые условия договора, теперь зарплата игрока составляет около 9 миллионов евро в год.
"Esta es la historia de un toro y una serpiente" ????????????— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 12, 2024
Juntos ????????????#ForzaInter #Lautaro2029
Мартинес присоединился к "Интеру" в 2018 году из аргентинского ФК "Расинг Авельянеда" за 25 миллионов евро. Форвард в прошлом сезоне сыграл в 44 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.
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