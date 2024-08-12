  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лучший бомбардир Интера продлил контракт с клубом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший бомбардир Интера продлил контракт с клубом

Италия

Официально

Лучший бомбардир Интера продлил контракт с клубом

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Капитан "Интера" Лаутаро Мартинес подписал со своим клубом новый контракт, который рассчитан до июня 2029 года.

Аргентинский форвард согласился на новые условия договора, теперь зарплата игрока составляет около 9 миллионов евро в год.

Мартинес присоединился к "Интеру" в 2018 году из аргентинского ФК "Расинг Авельянеда" за 25 миллионов евро. Форвард в прошлом сезоне сыграл в 44 матчах, в которых забил 27 голов и отдал 7 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Наполи сделал устное предложение Челси по трансферу бельгийского форварда
yellow-arrow
Наполи вскоре объявит о подписании контракта из хавбеком Фрозиноне
yellow-arrow
Милан заинтересован в подписании английского форварда Ромы
Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Іnter
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости