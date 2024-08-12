Официально: Милан подписал защитника из Тоттенхэма

"Милан" оформил трансфер защитника Эмерсона Рояла из "Тоттенхэма".

Контракт игрока рассчитан до июня 2028 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

По сообщениям в СМИ, "Тоттенхэм" получил 15 миллионов евро плюс бонусы.

Эмерсон также выступал за "Барселону", "Реал Бетис". Роял в прошлом сезоне провел за "шпор" 24 матча и отметился одним забитым мячом.