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Официально: Милан подписал защитника из Тоттенхэма
Эмерсон Роял перешел в Серию А
Мilan
"Милан" оформил трансфер защитника Эмерсона Рояла из "Тоттенхэма".
Контракт игрока рассчитан до июня 2028 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
По сообщениям в СМИ, "Тоттенхэм" получил 15 миллионов евро плюс бонусы.
Let’s give Emerson a ???????????????????? welcome ????@Emerson_Royal22 | #DNACMilan | #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) August 12, 2024
Эмерсон также выступал за "Барселону", "Реал Бетис". Роял в прошлом сезоне провел за "шпор" 24 матча и отметился одним забитым мячом.
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Источник:Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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