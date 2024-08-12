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Официально: Милан подписал защитника из Тоттенхэма

Италия

Эмерсон Роял перешел в Серию А

Официально: Милан подписал защитника из Тоттенхэма

Мilan

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"Милан" оформил трансфер защитника Эмерсона Рояла из "Тоттенхэма".

Контракт игрока рассчитан до июня 2028 года. Соглашение также имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

По сообщениям в СМИ, "Тоттенхэм" получил 15 миллионов евро плюс бонусы.

Эмерсон также выступал за "Барселону", "Реал Бетис". Роял в прошлом сезоне провел за "шпор" 24 матча и отметился одним забитым мячом.

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Тоттенхэм (Лондон) Милан Эмерсон Роял
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Источник:
Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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