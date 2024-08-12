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Известный канадский рэпер спас ФК Венеция от банкротства

Италия
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Футбольный клуб спасен

Известный канадский рэпер спас ФК Венеция от банкротства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канадский рэпер Дрейк спас итальянский футбольный клуб "Венеция" от банкротства.

Благодаря усилиям 37-летнего музыканта удалось собрать необходимые для команды 40 миллионов евро всего за две недели.

Дрейк присоединился к инвестиционной компании APEX, основанной в 2021 году и владеющей долями в команде Формулы-1 "Alpine" и гольф-клубе "Bay".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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