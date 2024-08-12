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Мартинес - о продлении контракта с Интером: Я очень счастлив и хочу снова вернуться к победам

Италия

Игрок высказался о продолжении сотрудничества с Интером

Мартинес - о продлении контракта с Интером: Я очень счастлив и хочу снова вернуться к победам

Getty Images/Global Images Ukraine

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12 августа капитан "Интера" Лаутаро Мартинес подписал со своим клубом новый контракт.

Игрок поделился своими мыслями после продления сотрудничества:

"Я хотел бы поблагодарить директоров клуба. Я играл за "Интер" шесть лет - это много значит для меня и моей семьи. Я очень счастлив и хочу снова вернуться к борьбе за титулы и к победам. Я хочу выкладываться на 100% в каждой игре и помогать своим партнерам по команде, показывая пример для подражания".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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