Мартинес - о продлении контракта с Интером: Я очень счастлив и хочу снова вернуться к победам

12 августа капитан "Интера" Лаутаро Мартинес подписал со своим клубом новый контракт.

Игрок поделился своими мыслями после продления сотрудничества:

"Я хотел бы поблагодарить директоров клуба. Я играл за "Интер" шесть лет - это много значит для меня и моей семьи. Я очень счастлив и хочу снова вернуться к борьбе за титулы и к победам. Я хочу выкладываться на 100% в каждой игре и помогать своим партнерам по команде, показывая пример для подражания".