Кубок Италии. В последний день Первого раунда команды Серии А не вылетали

‏В понедельник состоялись последние четыре матча Первого раунда Кубка Италии. По их результатам определились еще четыре участника Второго раунда. "Пиза", победившая "Фрозиноне" в гостях со счетом 3:0, "Лечче", победивший дома "Мантову" (2:1), "Салернитана", выбившая "Специю" в серии пенальти после 3:3 по итогам основного времени, и "Кальяри", добывший дома 3:1 над "Каррарезе".

В предыдущем сезоне "Фрозиноне" и "Пиза" встречались в Кубке, также дома у первого. Тогда он и выиграл со счетом 1:0. Равная борьба ожидалась и сейчас. А то и более серьезная победа первого, в предыдущем сезоне после второй выбившего "Наполи" из турнира в гостях со счетом 4:0. Но, похоже, вылет из Серии А стал для "желто-синих" слишком болезненным. А "Пиза" летом назначила главным тренером Филиппо Индзаги и собирается выйти в ту самую Серию А. Заявка, пусть и в другом турнире, серьезная. Голы Трамони на 28-ой, Бонфанти на 44-ой и Арены на 89-ой.

В первые три дня турнира вылетели четыре команды Серии А от соперников из Серии Б. "Лечче" был довольно близок к такой участи. Во всяком случае, к серии пенальти. Но в итоге дожал "Мантову" голом Крстовича на 86-ой минуте. Он также открыл счет силами Гаспара на 14-ой. Брагантини сравнял на 73-ей. А вот "Кальяри" справился с соперником из Серии Б спокойнее. Пикколи на 33-ей минуте, Паволетти - на 41-ой и Прати - на 71-ой превратили гол на 55-ой игрока "Каррарезе" Панико в гол престижа, и не более того.

"Специя" доигралась в Кубке уже до третьей серии пенальти подряд. Первую из них она выиграла, а вот следующие две - проиграла. Хотя на этот раз в гостях против вылетевшей из Серии А "Салернитаны" могла и не доводить дело до 11-метровых. Поскольку вела со счетом 2:0 с голами Канделари на 43-ей минуте и Солери на 45-ой. Каллон отыграл один мяч на 53-ей, Солери забил на 56-ой, Диа с пенальти на 68-ой лишь сократил отставание до 2:3, и этот счет держался до 93-ой минуты. Лишь тогда Диа сравнял счет, уже с игры. А в серии пенальти его команда победила со счетом 5:4.

В следующем раунде "Пиза" встретится дома с "Чезеной", также из Серии Б. "Лечче" примет "Сассуоло", "Кальяри" - "Кремонезе", а "Салернитана" поедет в гости к "Удинезе". В целом же во Втором раунде в семи из восьми пар сыграет хотя бы один участник низших дивизионов, не Серии А.