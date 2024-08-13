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Ювентус интересуется защитником Милана

Италия

Об этом сообщает журналист Маттео Моретто

Ювентус интересуется защитником Милана

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В "Ювентусе" продолжается масштабная перестройка состава после прихода Тьяго Мотты. Туринский клуб обновляет свой состав, не только избавляясь от ненужных игроков, но и подписывая новых.

Сообщается, что "Ювентус" и "Милан" находятся в контакте, чтобы найти правильную формулу для перехода Пьера Калюлю. "Бьянконери" могут включить условное обязательство выкупа [60% выступлений и/или квалификация в следующую Лигу чемпионов], чтобы приблизиться к требованиям "россонери", который нацелен на прямой трансфер. Французский защитник уже принял предложение о переходе.

Добавим, что в прошлом сезоне Пьер Калюлю отыграл лишь 11 матчей во всех турнирах.

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Источник:
Маттео Моретто
Опубликовал: Александр Гресь
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