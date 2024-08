Ювентус интересуется защитником Милана

В "Ювентусе" продолжается масштабная перестройка состава после прихода Тьяго Мотты. Туринский клуб обновляет свой состав, не только избавляясь от ненужных игроков, но и подписывая новых.

Сообщается, что "Ювентус" и "Милан" находятся в контакте, чтобы найти правильную формулу для перехода Пьера Калюлю. "Бьянконери" могут включить условное обязательство выкупа [60% выступлений и/или квалификация в следующую Лигу чемпионов], чтобы приблизиться к требованиям "россонери", который нацелен на прямой трансфер. Французский защитник уже принял предложение о переходе.

Juventus e Milan sono in contatto per trovare la formula giusta per Pierre Kalulu.



Il club bianconero potrebbe inserire un obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni [60% delle presenze e/o qualificazione alla prossima Champions] per avvicinarsi alle richieste del…