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Ювентус интересуется защитником Милана
Об этом сообщает журналист Маттео Моретто
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В "Ювентусе" продолжается масштабная перестройка состава после прихода Тьяго Мотты. Туринский клуб обновляет свой состав, не только избавляясь от ненужных игроков, но и подписывая новых.
Сообщается, что "Ювентус" и "Милан" находятся в контакте, чтобы найти правильную формулу для перехода Пьера Калюлю. "Бьянконери" могут включить условное обязательство выкупа [60% выступлений и/или квалификация в следующую Лигу чемпионов], чтобы приблизиться к требованиям "россонери", который нацелен на прямой трансфер. Французский защитник уже принял предложение о переходе.
Juventus e Milan sono in contatto per trovare la formula giusta per Pierre Kalulu.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 12, 2024
Il club bianconero potrebbe inserire un obbligo di riscatto vincolato a determinate condizioni [60% delle presenze e/o qualificazione alla prossima Champions] per avvicinarsi alle richieste del…
Добавим, что в прошлом сезоне Пьер Калюлю отыграл лишь 11 матчей во всех турнирах.
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