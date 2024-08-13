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Звезда Наполи напал на фаната, снимавшего его на камеру в ночном клубе

Италия

Далее съёмка, судя по всему, не велась

Звезда Наполи напал на фаната, снимавшего его на камеру в ночном клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен оказался втянут в громкий скандал.

В сети появилось видео, на котором нигерийский футболист развлекается в ночном клубе в Неаполе. Когда Виктор заметил, что фанат снимает его на камеру, он агрессивно попытался отобрать у него телефон.

Клуб пока не дал официального ответа на инцидент, но ожидается, что игроку придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что Осимхен официально обратился к руководству "Наполи" с просьбой покинуть клуб.

В прошлом сезоне Виктор забил 15 голов в 25 матчах Серии А.

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Опубликовал: Александр Бураков
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