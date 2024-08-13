Звезда Наполи напал на фаната, снимавшего его на камеру в ночном клубе

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен оказался втянут в громкий скандал.

В сети появилось видео, на котором нигерийский футболист развлекается в ночном клубе в Неаполе. Когда Виктор заметил, что фанат снимает его на камеру, он агрессивно попытался отобрать у него телефон.

Клуб пока не дал официального ответа на инцидент, но ожидается, что игроку придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что Осимхен официально обратился к руководству "Наполи" с просьбой покинуть клуб.

В прошлом сезоне Виктор забил 15 голов в 25 матчах Серии А.