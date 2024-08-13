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Звезда Наполи напал на фаната, снимавшего его на камеру в ночном клубе
Далее съёмка, судя по всему, не велась
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен оказался втянут в громкий скандал.
В сети появилось видео, на котором нигерийский футболист развлекается в ночном клубе в Неаполе. Когда Виктор заметил, что фанат снимает его на камеру, он агрессивно попытался отобрать у него телефон.
Клуб пока не дал официального ответа на инцидент, но ожидается, что игроку придется заплатить штраф.
Ранее сообщалось, что
В прошлом сезоне Виктор забил 15 голов в 25 матчах Серии А.
Victor Osimhen a attaqué un homme qui le filmait en boîte de nuit le week-end dernier. ????????pic.twitter.com/jJfqUxWhvY— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 13, 2024
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