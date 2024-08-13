Де Росси: Довбик позволяет нам играть вертикально

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал Gazzetta Dello Sport игру нового форварда команды Артема Довбика в товарищеском матче в субботу против "Эвертона". Тогда украинец впервые вышел в стартовом составе в футболке "джаллоросси" и отыграл 80 минут. Слова Де Росси приводит Football Italia:

"Да, он отыграл хорошо. Довбик дает нам глубину. С ним мы можем играть вертикально. Это то, что нам нужно и о чем я всегда прошу. Поскольку, если нет кого-то, кто растягивает соперника владением мячом и построением из глубины, наше владение мячом становится стерильным, и мы становимся предсказуемыми. Мы должны быть готовы всегда играть, двигаться вертикально и удивлять соперника".

18-го августа состоится первый официальный матч "Ромы" в сезоне - в лиге в гостях против "Кальяри".