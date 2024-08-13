Турецкий опорник Интера опроверг слухи о переходе в другой клуб

Турецкий опорный полузащитник Хакан Чалханоглу опроверг слухи о переходе в другой клуб.

"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть "Интер", даже несмотря на все разговоры, которые были этим летом". Я всегда хотел остаться здесь".

Чалханоглу присоединился к "Интеру" летом 2021 года из "Милана". Контракт опорника с клубом действует до июня 2027 года.