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Турецкий опорник Интера опроверг слухи о переходе в другой клуб
Я никогда не думал об этом (с)
Фото: SempreInter
Турецкий опорный полузащитник Хакан Чалханоглу опроверг слухи о переходе в другой клуб.
"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть "Интер", даже несмотря на все разговоры, которые были этим летом". Я всегда хотел остаться здесь".
Чалханоглу присоединился к "Интеру" летом 2021 года из "Милана". Контракт опорника с клубом действует до июня 2027 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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