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Турецкий опорник Интера опроверг слухи о переходе в другой клуб

Италия

Я никогда не думал об этом (с)

Турецкий опорник Интера опроверг слухи о переходе в другой клуб

Фото: SempreInter

Новина українською

Турецкий опорный полузащитник Хакан Чалханоглу опроверг слухи о переходе в другой клуб.

"Я никогда не думал о том, чтобы покинуть "Интер", даже несмотря на все разговоры, которые были этим летом". Я всегда хотел остаться здесь".

Чалханоглу присоединился к "Интеру" летом 2021 года из "Милана". Контракт опорника с клубом действует до июня 2027 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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