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Соглашение между Наполи и Фрозиноне по трансферу хавбека под угрозой срыва
Что-то пошло не так
Getty Images/Global Images Ukraine
Ранее сообщалось, что полузащитник Марко Брешианини из "Фрозиноне" подпишет контракт с "Наполи". Но что-то пошло не так.
По информации Фабрицио Романо, сделка под угрозой срыва после того, как игрок сегодня утром, 13 августа, прошел медицинский осмотр.
Добавим, что Марко в сезоне 2023/24 забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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