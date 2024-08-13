Соглашение между Наполи и Фрозиноне по трансферу хавбека под угрозой срыва

Ранее сообщалось, что полузащитник Марко Брешианини из "Фрозиноне" подпишет контракт с "Наполи". Но что-то пошло не так.

По информации Фабрицио Романо, сделка под угрозой срыва после того, как игрок сегодня утром, 13 августа, прошел медицинский осмотр.

Добавим, что Марко в сезоне 2023/24 забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.