Ювентус разорвал контракт с польским голкипером - Инсайдер

Польский вратарь Войцех Щенсный прекращает сотрудничество с итальянским "Ювентусом".

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны достигли взаимного согласия о расторжении контракта. Голкипер получит компенсацию, а после завершения формальностей польский футболист станет свободным агентом.

Войцех присоединился к "Ювентусу" в 2017 году из "Арсенала" за 18,4 миллиона евро. Голкипер за это время провел 252 поединка, в которых пропустил 233 мяча; 103 матча отыграл на ноль.