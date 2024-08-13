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Ювентус разорвал контракт с польским голкипером - Инсайдер

Италия

Войцех Щенсный вскоре станет свободным агентом

Ювентус разорвал контракт с польским голкипером - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Польский вратарь Войцех Щенсный прекращает сотрудничество с итальянским "Ювентусом".

Как сообщает Фабрицио Романо, стороны достигли взаимного согласия о расторжении контракта. Голкипер получит компенсацию, а после завершения формальностей польский футболист станет свободным агентом.

Войцех присоединился к "Ювентусу" в 2017 году из "Арсенала" за 18,4 миллиона евро. Голкипер за это время провел 252 поединка, в которых пропустил 233 мяча; 103 матча отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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