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Ювентус разорвал контракт с польским голкипером - Инсайдер
Войцех Щенсный вскоре станет свободным агентом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польский вратарь Войцех Щенсный прекращает сотрудничество с итальянским "Ювентусом".
Как сообщает Фабрицио Романо, стороны достигли взаимного согласия о расторжении контракта. Голкипер получит компенсацию, а после завершения формальностей польский футболист станет свободным агентом.
Войцех присоединился к "Ювентусу" в 2017 году из "Арсенала" за 18,4 миллиона евро. Голкипер за это время провел 252 поединка, в которых пропустил 233 мяча; 103 матча отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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