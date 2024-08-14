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Сын Мальдини забил россонери. Милан - Монца 3:1. Видео голов и обзор матча
Фонсека против Несты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" обыграл на своем стадионе "Монцу" (3:1) в матче за Трофей Сильвио Берлускони.
У хозяев голами отличились Алексис Салемакерс, Лука Йович и Тиджани Рейндерс, у гостей - Даниэль Мальдини, сын легендарного экс-защитника "россонери" Паоло Мальдини.
13 августа. "Сан-Сиро". Трофей Сильвио Берлускони.
"Милан" - "Монца" 3:1
Голы: Салемакерс 11, Йович 47, Рейндерс 56 - Мальдини 34
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Источник:Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
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