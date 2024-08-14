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Сын Мальдини забил россонери. Милан - Монца 3:1. Видео голов и обзор матча

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Сын Мальдини забил россонери. Милан - Монца 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" обыграл на своем стадионе "Монцу" (3:1) в матче за Трофей Сильвио Берлускони.

У хозяев голами отличились Алексис Салемакерс, Лука Йович и Тиджани Рейндерс, у гостей - Даниэль Мальдини, сын легендарного экс-защитника "россонери" Паоло Мальдини.

13 августа. "Сан-Сиро". Трофей Сильвио Берлускони.

"Милан" - "Монца" 3:1

Голы: Салемакерс 11, Йович 47, Рейндерс 56 - Мальдини 34

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Сильвио Берлускони Милан Монца
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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