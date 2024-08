Фонсека заявил о желании Милана приобрести полузащитника сборной Франции

Наставник "Милана" Пауло Фонсека назвал футболиста, которого "россонери" хотят подписать этим летом.

Также отмечается, что сам Фофана тоже мечтает о переходе в "Милан", и уже отклонил многочисленные предложения от клубов английской Премьер-лиги.

????⚫️ AC Milan manager Paulo Fonseca confirms: “The midfielder we want is Youssouf Fofana, we know that”.



Despite many reports on other clubs from Premier League… the plan for Fofana has always been clear: he wants AC Milan. pic.twitter.com/xt3dmHdQDM