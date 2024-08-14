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Официально: Ювентус разорвал контракт с польским голкипером
Вот и все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" расторг контракт с польским голкипером Войцехом Щенсным.
Стороны договорились о взаимном прекращении сотрудничества. Теперь Войцех стал свободным агентом.
"Спасибо за все и желаем успехов в будущем", - говорится в заявлении туринского клуба
Thank you for everything, Tek!— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 14, 2024
Войцех присоединился к "Ювентусу" в 2017 году из "Арсенала" за 18,4 миллиона евро. Голкипер за это время провел 252 поединка, в которых пропустил 233 мяча; 103 матча отыграл на ноль.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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