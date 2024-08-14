Официально: Ювентус разорвал контракт с польским голкипером

"Ювентус" расторг контракт с польским голкипером Войцехом Щенсным.

Стороны договорились о взаимном прекращении сотрудничества. Теперь Войцех стал свободным агентом.

"Спасибо за все и желаем успехов в будущем", - говорится в заявлении туринского клуба

Thank you for everything, Tek! — JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 14, 2024

Войцех присоединился к "Ювентусу" в 2017 году из "Арсенала" за 18,4 миллиона евро. Голкипер за это время провел 252 поединка, в которых пропустил 233 мяча; 103 матча отыграл на ноль.