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Официально: Ювентус разорвал контракт с польским голкипером

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Официально: Ювентус разорвал контракт с польским голкипером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" расторг контракт с польским голкипером Войцехом Щенсным.

Стороны договорились о взаимном прекращении сотрудничества. Теперь Войцех стал свободным агентом.

"Спасибо за все и желаем успехов в будущем", - говорится в заявлении туринского клуба

Войцех присоединился к "Ювентусу" в 2017 году из "Арсенала" за 18,4 миллиона евро. Голкипер за это время провел 252 поединка, в которых пропустил 233 мяча; 103 матча отыграл на ноль.

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Ювентус (Турин) Войцех Щенсны
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Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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