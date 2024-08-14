Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи проявляет интерес к полузащитнику Манчестер Юнайтед
МакТоминей может перейти в Серию А
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" заинтересовался полузащитником "Манчестер Юнайтед" Скоттом МакТоминеем.
Итальянцев не пугает высокая цена за игрока, поскольку они намерены договориться с "красными дьяволами" об аренде футболиста.
Отметим, что в прошлом сезоне Скотт МакТоминей провел 43 матча, где отметился 10 голами и 3 передачами. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 32 млн евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УЕФА утвердил даты и время начала матчей Динамо с Зальцбургом
- Срна отреагировал на победу Динамо в матче с Рейнджерс
- Не Уильямс и не Коман. Барселона усилится 35-летним вингером сборной Хорватии
- Кубок Италии. Все новички Серии А вылетают, в том числе и Комо Фабрегаса
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Моуринью: Фенербахче никогда не выиграет Лигу чемпионов. Лига Европы больше адаптирована к нашему уровню
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн