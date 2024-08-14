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Наполи проявляет интерес к полузащитнику Манчестер Юнайтед

Италия

МакТоминей может перейти в Серию А

Наполи проявляет интерес к полузащитнику Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" заинтересовался полузащитником "Манчестер Юнайтед" Скоттом МакТоминеем.

Итальянцев не пугает высокая цена за игрока, поскольку они намерены договориться с "красными дьяволами" об аренде футболиста.

Отметим, что в прошлом сезоне Скотт МакТоминей провел 43 матча, где отметился 10 голами и 3 передачами. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 32 млн евро.

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Наполи Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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