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Милан предпринял новую попытку подписать хавбека сборной Франции
Но Монако она не очень устраивает
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Милан" предпринял новую попытку подписать полузащитника "Монако" Юссуфа Фофана.
По словам Фабрицио Романо, итальянцы улучшили предыдущее предложение по трансферу французского игрока, предложив 20 миллионов евро фиксированной суммы плюс дополнительные бонусы.
Однако "Монако" не спешит с ответом, они хотят получить 25 миллионов евро фиксированной суммы.
Напомним, что Фофана присоединился к "Монако" в 2020 году из "Страсбура" за 15 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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