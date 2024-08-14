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Дженоа объявила о подписании контракта с защитником из Арсенала
Брук Нортон-Каффи будет выступать в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" официально объявила о подписании контракта с 20-летним защитником Бруком Нортон-Каффи из "Арсенала".
Клуб пока не разглашает деталей сделки, но СМИ пишут, что футболист заключил соглашение, которое рассчитано на пять лет.
"Канониры" получили за трансфер игрока 2 миллиона евро плюс бонусы.
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Источник:Genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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