Трое игроков Интера могут пропустить старт нового сезона Серии А

Новый сезон Серии А стартует в эти выходные, 17 августа "Интер" встретится с "Дженоа".

Однако, как сообщает Джанлука Ди Марцио, команда Симоне Индзаги может остаться без трех игроков: Пйотра Зелинского, который все еще восстанавливает физическую форму и, вероятно, будет готов ко второму раунду Серии А.

Кроме того, Стефан де Врей не поедет в Геную. Также неизвестно, сыграет ли Кристьян Аслани.

Напомним, что матч "Дженоа" - "Интер" стартует в 19:30 по киевскому времени.