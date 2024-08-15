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Трое игроков Интера могут пропустить старт нового сезона Серии А
Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио
Getty Images/Global Images Ukraine/
Новый сезон Серии А стартует в эти выходные, 17 августа "Интер" встретится с "Дженоа".
Однако, как сообщает Джанлука Ди Марцио, команда Симоне Индзаги может остаться без трех игроков: Пйотра Зелинского, который все еще восстанавливает физическую форму и, вероятно, будет готов ко второму раунду Серии А.
Кроме того, Стефан де Врей не поедет в Геную. Также неизвестно, сыграет ли Кристьян Аслани.
Напомним, что матч "Дженоа" - "Интер" стартует в 19:30 по киевскому времени.
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