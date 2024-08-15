Милан близок к подписанию хавбека Монако - Романо

"Милан" находится на финальной стадии переговоров с "Монако" по трансферу полузащитника Юссуфа Фофани.

По словам Фабрицио Романо, клубы согласовали трансферную сумму в 25 миллионов евро. Футболист подпишет контракт на четыре сезона, договор также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Ожидается, что сам футболист прибудет в "Милан" сегодня, 15 августа, или завтра, в зависимости от того, насколько быстро будут завершены формальности.

Напомним, что Фофана присоединился к "Монако" в 2020 году из "Страсбура" за 15 миллионов евро.