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Милан близок к подписанию хавбека Монако - Романо

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Милан близок к подписанию хавбека Монако - Романо

Фото: twitter.com/AS_Monaco

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"Милан" находится на финальной стадии переговоров с "Монако" по трансферу полузащитника Юссуфа Фофани.

По словам Фабрицио Романо, клубы согласовали трансферную сумму в 25 миллионов евро. Футболист подпишет контракт на четыре сезона, договор также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Ожидается, что сам футболист прибудет в "Милан" сегодня, 15 августа, или завтра, в зависимости от того, насколько быстро будут завершены формальности.

Напомним, что Фофана присоединился к "Монако" в 2020 году из "Страсбура" за 15 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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