Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан близок к подписанию хавбека Монако - Романо
Ждем официально
Фото: twitter.com/AS_Monaco
"Милан" находится на финальной стадии переговоров с "Монако" по трансферу полузащитника Юссуфа Фофани.
По словам Фабрицио Романо, клубы согласовали трансферную сумму в 25 миллионов евро. Футболист подпишет контракт на четыре сезона, договор также будет иметь опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Ожидается, что сам футболист прибудет в "Милан" сегодня, 15 августа, или завтра, в зависимости от того, насколько быстро будут завершены формальности.
Напомним, что Фофана присоединился к "Монако" в 2020 году из "Страсбура" за 15 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Виктория Пльзень – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги Европы
- Мичел: Довбик – теперь проблема нового тренера
- Тренер Зальцбурга: Аналитики недовольны стандартами
- Кривбасс в ЕК, Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Официально. Лидер Руха перешел в один из самых титулованных клубов Японии