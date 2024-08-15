"Это убьет твою карьеру". Нигерийский пастор предостерегает Осимхена от перехода в Челси

Виктор Осимхен, нападающий "Наполи", оказался в центре внимания после того, как нигерийский пастор Элайджа Айоделе выступил против его возможного перехода в "Челси".

"Если ты пойдешь в "Челси", ты не будешь блистать. Это убьет твою карьеру", - заявил лидер Евангельской духовной церкви INRI в Нигерии.

This Nigerian church leader has warned Victor Osimhen not to join Chelsea ????



(via @primate_ayodele) pic.twitter.com/quPXCe2cDu — ESPN Africa (@ESPNAfrica) August 15, 2024

Добавим, что в контракте Осимхена есть пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро.