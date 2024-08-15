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"Это убьет твою карьеру". Нигерийский пастор предостерегает Осимхена от перехода в Челси

Италия
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Лидер Евангельской духовной церкви высказался о будущем игрока

"Это убьет твою карьеру". Нигерийский пастор предостерегает Осимхена от перехода в Челси

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Осимхен, нападающий "Наполи", оказался в центре внимания после того, как нигерийский пастор Элайджа Айоделе выступил против его возможного перехода в "Челси".

"Если ты пойдешь в "Челси", ты не будешь блистать. Это убьет твою карьеру", - заявил лидер Евангельской духовной церкви INRI в Нигерии.

Добавим, что в контракте Осимхена есть пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро.

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