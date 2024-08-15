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"Это убьет твою карьеру". Нигерийский пастор предостерегает Осимхена от перехода в Челси
Лидер Евангельской духовной церкви высказался о будущем игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Осимхен, нападающий "Наполи", оказался в центре внимания после того, как нигерийский пастор Элайджа Айоделе выступил против его возможного перехода в "Челси".
"Если ты пойдешь в "Челси", ты не будешь блистать. Это убьет твою карьеру", - заявил лидер Евангельской духовной церкви INRI в Нигерии.
This Nigerian church leader has warned Victor Osimhen not to join Chelsea ????— ESPN Africa (@ESPNAfrica) August 15, 2024
(via @primate_ayodele) pic.twitter.com/quPXCe2cDu
Добавим, что в контракте Осимхена есть пункт о выкупе в размере 130 миллионов евро.
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