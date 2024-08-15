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Ювентус улучшил свое предложение по трансферу одного из лидеров Аталанты
Будущее Копмейнерса пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" улучшил свое предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.
По словам Фабрицио Романо, после отказа в предыдущем пакете из 50 млн евро фиксированной платы и 5 млн бонусов, "Старая синьора" предприняла новую попытку.
"Ювентус" теперь предлагает 52 млн евро фиксированной суммы и дополнительные бонусы в размере 7 млн евро.
В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.
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