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Ювентус улучшил свое предложение по трансферу одного из лидеров Аталанты

Италия
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Будущее Копмейнерса пока неизвестно

Ювентус улучшил свое предложение по трансферу одного из лидеров Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" улучшил свое предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.

По словам Фабрицио Романо, после отказа в предыдущем пакете из 50 млн евро фиксированной платы и 5 млн бонусов, "Старая синьора" предприняла новую попытку.

"Ювентус" теперь предлагает 52 млн евро фиксированной суммы и дополнительные бонусы в размере 7 млн евро.

В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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