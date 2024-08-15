Ювентус улучшил свое предложение по трансферу одного из лидеров Аталанты

"Ювентус" улучшил свое предложение по трансферу полузащитника "Аталанты" Тена Копмейнерса.

По словам Фабрицио Романо, после отказа в предыдущем пакете из 50 млн евро фиксированной платы и 5 млн бонусов, "Старая синьора" предприняла новую попытку.

"Ювентус" теперь предлагает 52 млн евро фиксированной суммы и дополнительные бонусы в размере 7 млн евро.

В прошлом сезоне Копмейнерс принял участие в 51 матче во всех турнирах на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 7 ассистами.