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Дженоа арендовала нападающего Сассуоло

Италия

Пинамонти временно сменил команду

Дженоа арендовала нападающего Сассуоло

Genoа

Новина українською

"Дженоа" арендовала нападающего "Сассуоло" Андреа Пинамонти до конца сезона 2024/25.

В контракте также есть опция выкупа игрока за 14 миллионов евро.

Андреа присоединился к "Сассуоло" на постоянной основе летом 2023 года из "Интера" за 20 миллионов евро. Форвард в прошлом сезоне сыграл 40 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассиста.

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Дженоа (Генуя) Сассуоло Андреа Пинамонти
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Источник:
Genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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