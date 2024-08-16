"Дженоа" арендовала нападающего "Сассуоло" Андреа Пинамонти до конца сезона 2024/25.

В контракте также есть опция выкупа игрока за 14 миллионов евро.

???? Andrea Pinamonti è un giocatore del Genoa. Nato a Cles, in provincia di Trento il 19/05/1999, l’attaccante arriva a titolo temporaneo con opzione di riscatto dal Sassuolo. Cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Inter, in carriera ha realizzato 43 gol nelle competizioni… pic.twitter.com/xEBu6FKoxH — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 16, 2024

Андреа присоединился к "Сассуоло" на постоянной основе летом 2023 года из "Интера" за 20 миллионов евро. Форвард в прошлом сезоне сыграл 40 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассиста.