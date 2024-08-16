Официально: Фиорентина подписала контракт с форвардом из Дженоа

Нападающий "Дженоа" Альберт Гудмундссон присоединился к "Фиорентине" на правах аренды.

Футболист после завершения сезона 2024/25 вернется в свою команду. СМИ пишут, что "Дженоа" получит 8 миллионов евро за игрока, а если "фиалки" выкупят Альберта, то клуб из Генуи получит еще плюс 17 миллионов евро.

Гудмундссон за всю свою карьеру сыграл 304 матча, в которых забил 97 голов и отдал 45 ассистов.