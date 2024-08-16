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Официально: Фиорентина подписала контракт с форвардом из Дженоа

Италия

Гудмундссона арендовал клуб Серии А

Официально: Фиорентина подписала контракт с форвардом из Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Дженоа" Альберт Гудмундссон присоединился к "Фиорентине" на правах аренды.

Футболист после завершения сезона 2024/25 вернется в свою команду. СМИ пишут, что "Дженоа" получит 8 миллионов евро за игрока, а если "фиалки" выкупят Альберта, то клуб из Генуи получит еще плюс 17 миллионов евро.

Гудмундссон за всю свою карьеру сыграл 304 матча, в которых забил 97 голов и отдал 45 ассистов.

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Дженоа (Генуя) Фиорентина (Флоренция) Альберт Гудмундссон
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Источник:
fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
16.08.2024 в 20:31
...а буде Дженоа робити ? перша ліга ?
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
16.08.2024 в 20:31
...а буде Дженоа робити ? перша ліга ?
Ответить
0
0

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