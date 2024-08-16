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Официально: Фиорентина подписала контракт с форвардом из Дженоа
Гудмундссона арендовал клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Дженоа" Альберт Гудмундссон присоединился к "Фиорентине" на правах аренды.
Футболист после завершения сезона 2024/25 вернется в свою команду. СМИ пишут, что "Дженоа" получит 8 миллионов евро за игрока, а если "фиалки" выкупят Альберта, то клуб из Генуи получит еще плюс 17 миллионов евро.
Albert è Viola. ⚜️#Fiorentina #Gudmundsson pic.twitter.com/3FWFuzQeDl— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 16, 2024
Гудмундссон за всю свою карьеру сыграл 304 матча, в которых забил 97 голов и отдал 45 ассистов.
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Источник:fiorentina
Опубликовал: Екатерина Власова
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Просто Квашин (Харків)
16.08.2024 в 20:31
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