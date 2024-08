Ювентус подписал новый контракт со своим талантливым форвардом

"Ювентус" подписал новый договор со своим нападающим Кенаном Йилдизом.

Теперь контракт игрока рассчитан до июня 2029 года.

"Старая синьора" также подтвердила, что теперь турецкий талант наденет футболку под номером 10, которую ранее носили такие футболисты как: Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо и Мишель Платини.

