  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус подписал новый контракт со своим талантливым форвардом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус подписал новый контракт со своим талантливым форвардом

Италия

Официально

Ювентус подписал новый контракт со своим талантливым форвардом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" подписал новый договор со своим нападающим Кенаном Йилдизом.

Теперь контракт игрока рассчитан до июня 2029 года.

"Старая синьора" также подтвердила, что теперь турецкий талант наденет футболку под номером 10, которую ранее носили такие футболисты как: Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо и Мишель Платини.

Кенан летом 2022 года присоединился к молодежной команде "Ювентуса", а в 2023 году перешел в основную.

По теме
yellow-arrow
Официально: Фиорентина подписала контракт с форвардом из Дженоа
yellow-arrow
Дженоа арендовала нападающего Сассуоло
yellow-arrow
Интер продолжает сохранять интерес к Ванату, - СМИ
Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости