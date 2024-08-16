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Ювентус подписал новый контракт со своим талантливым форвардом
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" подписал новый договор со своим нападающим Кенаном Йилдизом.
Теперь контракт игрока рассчитан до июня 2029 года.
"Старая синьора" также подтвердила, что теперь турецкий талант наденет футболку под номером 10, которую ранее носили такие футболисты как: Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо и Мишель Платини.
Ladies and gents, please welcome our ???? ????! ⭐— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) August 16, 2024
Кенан летом 2022 года присоединился к молодежной команде "Ювентуса", а в 2023 году перешел в основную.
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Источник:juventus
Опубликовал: Екатерина Власова
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