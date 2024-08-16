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Аталанта арендовала хавбека Фрозиноне

Италия
Обновлено

Брешианини перешел в другой клуб

Аталанта арендовала хавбека Фрозиноне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" подписала полузащитника Марко Брешианини из "Фрозиноне".

24-летний итальянец присоединится к "Аталанте" на правах аренды с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях.

По информации СМИ, "Фрозиноне" получит 2 миллиона евро за аренду Брешианини на сезон, а затем еще 10 миллионов евро для постоянного трансфера.

Добавим, что Марко в сезоне 2023/24 забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.

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Источник:
Atalanta
Опубликовал: Екатерина Власова
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