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Аталанта арендовала хавбека Фрозиноне
Брешианини перешел в другой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" подписала полузащитника Марко Брешианини из "Фрозиноне".
24-летний итальянец присоединится к "Аталанте" на правах аренды с правом выкупа, который станет обязательным при определенных условиях.
По информации СМИ, "Фрозиноне" получит 2 миллиона евро за аренду Брешианини на сезон, а затем еще 10 миллионов евро для постоянного трансфера.
???????????????????????????????????????????????? ????✍️#Brescianini || #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/hMIpcX9zA5— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 16, 2024
Добавим, что Марко в сезоне 2023/24 забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 40 матчах.
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