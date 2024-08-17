Начало нового цикла? Анонс сезона 2024/25 в Серии А

К началу сезона в Серии А всегда создается ощущение, что команды все еще не готовы, все еще не укомплектованы. Такое ощущение превалирует и перед сезоном 2024/25. Команды прямо сейчас лихорадочно пытаются оформить критически важные трансферы, при этом торгуясь за каждый евро и затягивая время, чтобы заставить продавцов снизить суммы. Ведь денег в Италии по-прежнему мало.

В целом кажется, что в лиге начинается новая эра, новый период. Предыдущий такой начался летом 2021-го года, когда "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Лацио" и "Фиорентина" одновременно назначили новых главных тренеров. Ныне новых назначили "Милан", "Ювентус", "Наполи", "Лацио", "Фиорентина", "Болонья", "Торино", а в "Роме" тренер начинает свой первый полный сезон.

Означает ли все это, что нас ожидает переходный сезон, подготовительный, с невысоким уровнем игры?

"Интер"

Для "Интера" сезон ни в коем случае не переходной. Несмотря на переход в мае к новому владельцу. Oaktree сохранил всю структуру, более того - продвинул творца команды Джузеппе Маротту на должность президента. Сохранен весь состав плюс Беппе еще в январе подписал мощное усиление - Мехди Тареми и Петра Зелински. Куплен вратарь Мартинес из "Дженоа".

Капитан команды и лучший бомбардир лиги предыдущего сезона Лаутаро Мартинес продлил контракт с клубом, счастлив и готов забивать еще больше.

Даже год тому, после впечатляющего легкого Скудетто "Наполи", "Интер" называли фаворитом нового сезона. Тем более называют сейчас, после впечатляющего легкого Скудетто самих "нерадзурри". Любое место, кроме первого, будет считаться провалом.

Впрочем, предпосылки для провала есть. Маротта с высокого поста президента будет дальше от команды. Возрастных игроков в команде немало, и Симоне Индзаги просит нового защитника. И самое главное - Симоне не случайно говорит об ответственности взять Скудетто и требует не снижать уровень работы и мотивации. Напоминая, что уже четыре года никто не брал Скудетто дважды подряд.

Все глаза будут обращены к "Интеру". А это давит.

"Милан" и "Ювентус"

В станах "Милана" и "Ювентуса" большая стройка. Новые тренеры обоих требуют играть в гораздо более агрессивный, быстрый, атакующий футбол, чем их предшественники. Паулу Фонсека и Тьяго Мотта впервые тренируют клубы такого калибра, а наибольший трофей кого-либо из них в карьере - Чемпионат Украины. Оба клуба много говорят о воспитании молодежи, а это часто в ущерб результату.

Оба усиливают ключевые позиции. "Ювентус" перестраивает весь центр поля с Дугласом Луисом, Кефреном Тюрамом и, скорее всего, Тоном Коопмейнерсом. "Милан" усилил всю центральную ось - Страхинья Павлович в обороне, Альваро Мората в атаке, скорее всего, Юссуф Фофана в центре поля. Но это ведь также означает перестройку, для которой нужно время.

Кроме того, очень слабые в предыдущем сезоне оборона второго и атака первого не усилены как следует. Да и способен ли Мората тащить за собой атаку хотя бы как тащил ушедший Оливье Жиру? Не нарушит ли и без того слабый баланс "Милана" перевод вингера Пулишича на позицию "десятки" за счет центрального полузащитника?

Успеет ли "Ювентус" до конца августа расстаться с десятью игроками, исключенными из команды? Особенно - успешно завершить мыльную оперу с уходом Федерико Кьезы? Пройдет ли гладко замена многолетнего надежного первого вратаря Войцеха Щенсны на совершенно неопытного на таком уровне Микеле Ди Грегорио?

Оба гранда могут оказаться не готовыми к сезону.

"Рома" и "Наполи"

Участники Солнечного дерби начинают новый сезон с новыми спортивными директорами, новым энтузиазмом, желанием реабилитироваться за предыдущий. "Рома" под руководством своей легенды Даниэле Де Росси, "Наполи" под руководством Антонио Конте рассчитывают как минимум вернуться в зону Лиги Чемпионов. В пользу первой - сплоченность вокруг ДДР, второго - опыт Конте и отсутствие Еврокубков.

Впрочем, и здесь проблем хватает. Де Росси впервые в тренерской карьере проводит летнее межсезонье и поначалу заявлял, что даже немного растерян. Он может оказаться просто ограниченным мотиватором. Новички - Артем Довбик, Энцо Ле Фе и Матиас Суле - никогда в карьере не были лидерами команды такого калибра, с такими бешеными болельщиками, таким давлением.

А в обороне усиления нет.

Также "Рома" пытается сплавить на Ближний Восток Пауло Дибалу (по экономическим причинам), что очень не нравится болельщикам. Они уже вывесили баннеры на тренировочной базе клуба с требованием оставить его. А "Наполи" все никак не может сплавить Виктора Осимхена и получить вместо него Ромелу Лукаку. Конте уже жалуется на руководство клуба, говоря, что должно выполнить много работы.

"Наполи" уже отыграл официальный матч, пройдя в Кубке дома соперника из Серии Б лишь в серии пенальти после 0:0 в основное время, и Конте заявил, что этот матч дал всем "хорошую дозу реальности". В конце концов, это та же команда, которая заняла десятое место в предыдущем сезоне, без Зелински и с усилениями на данный момент лишь в обороне - Спинаццола, Буонджорно, Марин.

Другие команды Топ-10

Opta Analyst главным претендентом на второе место в лиге поставил "Аталанту". Команду Джан Пьеро Гасперини никогда нельзя списывать со счетов, и после первого трофея с 1963-го года - Лиги Европы - она полна уверенности в себе. Сам Гасп признает, что успех повышает ожидания и теперь уже понимает, почему команду считают претендентом на Скудетто. Но выдержит ли она такое давление?

Расклад против нее. Лидеры своих линий - Скамакка, Скальвини и Коопмейнерс - не в команде. Первые двое тяжело травмированы, третий уходит со скандалом. На Суперкубок против "Реала" удалось привезти лишь 14 полевых игроков первой команды. Годфри из "Эвертона", Сулемана из "Кальяри", Ретеги из "Дженоа" - такие себе усиления в сезоне с как минимум восемью матчами Лиги Чемпионов.

"Болонью" ожидают те же восемь матчей ЛЧ. С новым главным тренером Винченцо Итальяно, играющим в совсем другой футбол, нежели Мотта. Без лидеров команды Риккардо Калафиори и Джошуа Зиркзее, проданных за большие деньги. Сумеют ли их заменить Даллинга из "Тулузы", Камбиаги из "Эмполи" и Эрлич из "Сассуоло"? Хватит ли усиления Холмом и Мирандой на флангах обороны?

В "Лацио" конец эры. Ушли определявшие игру команды в последние восемь лет Чиро Иммобиле и Луис Альберто, Фелипе Андерсон. А заменят их Диа и Чауна из вылетевшей "Салернитаны", Нослин из почти вылетевшей "Вероны". Хорошие игроки, но вечно травмированные Тавареш и Кастровилли. А тренер Марко Барони к 60-ти годам натренировал в лучшем случае аутсайдеров Серии А.

Раффаэле Палладино в своей взрослой карьере не натренировал даже полных два года. А теперь в "Фиорентине", пытающейся оправиться от шока кончины своего Генерального директора Джо Бароне. "Фиалки" еще и продали лидера обороны Миленковича и, скорее всего, продадут своего единственного хорошего атакера Нико Гонсалеса. Даже с ним их реализация была ужасна. Что будет теперь?

Хотя вчера был оформлен сильный трансфер в атаке - Альберта Гудмундссона, одного из лучших игроков лиги предыдущего сезона. Одним из открытий того сезона был и Андреа Кольпани, также атакер. Сумеют ли они принести достаточно голов? Если да, и при этом Палладино не разрушит существующую хорошую структуру игры либо построит свою (скорее второе) - может выйти успешный сезон.

"Торино" был очень близок к Еврокубкам в предыдущем сезоне. Но теперь начинает новую эру после ухода Ивана Юрича. Учитывая его специфический стиль игры, перестроить команду будет непросто. Тем более, что Урбано Кайро по-прежнему не желает давать денег на это. А лидер обороны Буонджорно ушел. Еще и новый главный тренер Паоло Ваноли в 52 года дебютирует в Серии А.

Вторая десятка

"Монца" и "Дженоа" стучались в двери Топ-10. Продолжат ли? Вторая потеряла Ретеги и Гудмундссона, то есть всю свою атаку, а также первого вратаря Мартинеса. Пинамонти и Голлини - достойные замены? Тот же вопрос по Алессандро Несте, заменившем на тренерском посту первой Палладино. До сих пор он тренировал слабовато и никогда - в Серии А. А еще и остался без Кольпани и Ди Грегорио.

Вернется ли "Удинезе" к стуку в Топ-10 после кошмарного сезона? Для тренеров без опыта в Италии первый сезон всегда очень тяжел, будет таким и для Косты Руньяича. Тем более, что золотая жила талантов в клубе почти иссякла. Страдания команды в предыдущем сезоне не были случайны.

Как и в предыдущем сезоне, как минимум семь команд будут бороться против вылета. И "Кальяри" уже без Клаудио Раньери, и "Эмполи", вновь набравший аренд из грандов, и "Верона" с ее плохим экономическим положением и без Барони, и симпатичный "Лечче", которому всегда чего-то не хватает для результата.

Разумеется, и трое новичков. "Парма" и "Комо" амбициозны, но первая не очень усилилась, а второй уже получил травму Рафаэля Варана и вылет из Кубка от команды из Серии Б. Хватит ли Пепе Рейны, Альберто Морено, Андреа Белотти, Эмиля Аудеро для успешного выступления? "Венеция" же скорее будет интересна своим инвестором - известным рэпером Дрейком, чем футболом.

Украинский след

Артем Довбик пришел в "Рому" на замену Ромелу Лукаку, за большую сумму, при энтузиазме болельщиков, восторженно встречавших его в аэропорту и на тренировочной базе. После сезона Пичичи. Ожидания от него велики, давление велико, новая лига всегда сложна, особенно итальянская. Сама "Рома" под знаком вопроса.

О нем точно будут много говорить, на него точно будет много внимания. Справиться с этим будет непросто.

С другой стороны, у него есть креативные ассистенты в команде - Лоренцо Пеллегрини, Суле, будет если не Дибала, то Кьеза. Да и планка Лукаку в лиге в предыдущем сезоне не была уж такой высокой - 13 голов. А за сезон до этого лучшим бомбардиром команды был Дибала с 12-ю. Невысока и планка команды в нынешнем сезоне - от нее требуют просто зону Лиги Чемпионов.

В отсутствие Ретеги и Гудмундссона Руслан Малиновский получает новый шанс в "Дженоа". Правда, вопрос, увидит ли вновь Альберто Джилардино в нем игрока атаки. В Кубке он вышел на замену и отдал красивый ассист. С позиции "десятки". А если не увидит - в центре поля ушел Кевин Строотман, а новых сильных конкурентов пока нет.

Более чем реально ожидать увеличение числа игровых минут украинца. Хотя, может, он неотвратимо стареет и теряет уровень, потому будет лишь регрессировать?

Виктор Коваленко все еще числится в "Аталанте", но ей совершенно не нужен. Третья подряд аренда какому-то аутсайдеру лиги была бы хорошим вариантом, но пока такой нет.

В кубковом матче "Эмполи" в заявку попал 17-летний игрок юношеской сборной Украины Богдан Попов. Ожидается его появление в заявке и в первом матче лиги против "Монцы".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine