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Рома хочет получить 20-25 миллионов евро за предшественника Довбика. Им заинтересовались саудиты
Дешевле, чем его оценивают
Getty Images/Global Images Ukraine
Один из клубов чемпионата Саудовской Аравии заинтересовался трансфером нападающего "Ромы" Тамми Абрахама. Об этом сообщает Николо Скира.
"Волки" хотят получить за него 20-25 миллионов евро.
"Рома" купила Абрахама у "Челси" в августе 2021 года. Тогда римляне заплатили лондонцам 41 млн. евро. С того момента Тамми провел в составе итальянской команды 119 матчей, записав на свой счет 37 голов, 13 ассистов и 17 желтых карточек.
В частности, в прошлом сезоне он сыграл лишь 12 матчей (1+1), пропустив большой отрезок времени из-за травмы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 30 миллионов евро.
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