  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома хочет получить 20-25 миллионов евро за предшественника Довбика. Им заинтересовались саудиты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома хочет получить 20-25 миллионов евро за предшественника Довбика. Им заинтересовались саудиты

Италия

Дешевле, чем его оценивают

Рома хочет получить 20-25 миллионов евро за предшественника Довбика. Им заинтересовались саудиты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из клубов чемпионата Саудовской Аравии заинтересовался трансфером нападающего "Ромы" Тамми Абрахама. Об этом сообщает Николо Скира.

"Волки" хотят получить за него 20-25 миллионов евро.

"Рома" купила Абрахама у "Челси" в августе 2021 года. Тогда римляне заплатили лондонцам 41 млн. евро. С того момента Тамми провел в составе итальянской команды 119 матчей, записав на свой счет 37 голов, 13 ассистов и 17 желтых карточек.

Читайте такжеТэмми Абрахам - о Довбике: Сильный нападающий

В частности, в прошлом сезоне он сыграл лишь 12 матчей (1+1), пропустив большой отрезок времени из-за травмы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Руслан Малиновский против чемпиона. Дженоа - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 17.08.2024
yellow-arrow
Начало нового цикла? Анонс сезона 2024/25 в Серии А
yellow-arrow
Аталанта арендовала хавбека Фрозиноне
Рома Тэмми Абрахам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости