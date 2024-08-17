Рома хочет получить 20-25 миллионов евро за предшественника Довбика. Им заинтересовались саудиты

Один из клубов чемпионата Саудовской Аравии заинтересовался трансфером нападающего "Ромы" Тамми Абрахама. Об этом сообщает Николо Скира.

"Волки" хотят получить за него 20-25 миллионов евро.

"Рома" купила Абрахама у "Челси" в августе 2021 года. Тогда римляне заплатили лондонцам 41 млн. евро. С того момента Тамми провел в составе итальянской команды 119 матчей, записав на свой счет 37 голов, 13 ассистов и 17 желтых карточек.

В частности, в прошлом сезоне он сыграл лишь 12 матчей (1+1), пропустив большой отрезок времени из-за травмы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 30 миллионов евро.