Серия А. Малиновский помогает остановить чемпиона, ничья и между Пармой и Фиорентиной

Серия А. Первый тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер" 2:2

Голы: Вольякко 20, Мессиас 90+4 - М. Тюрам 30, 82

Нереализованный пенальти: Мессиас 90+4 (вратарь)

"Дженоа": Голлини, Вольякко (Васкес 60), Бани, Де Винтер, Дзаноли (Сабелли 71), Бадель (Экатор 86), Френдруп, Малиновский (Торсбю 71), Мартин, Мессиас, Витинья

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 66), Чалханоглу (Тареми 75), Барелла, Мхитарян (Фраттези 66), Димарко (Аугусто 75), М. Тюрам, Лаутаро Мартинес (Асллани 86)

Предупреждения: Голлини 63 - Мхитарян 16, Асллани 90+8

Симоне Индзаги предупреждал о тяжелом стадионе, здоровой "Дженоа" с отличным тренером, жаркой атмосфере. Утверждал, что выезд к ней будет очень тяжелым. В принципе, все, кто видел ее в предыдущем сезоне, соглашались. Она умела играть против грандов, не проиграв командам Топ-10 12 матчей из 20-ти на всех полях и шесть из десяти дома. Тенденция подтвердилась и в начале нового сезона.

Можно говорить об усталости игроков "Интера", игравших на Евро и Копа Америка до середины июня. Лаутаро Мартинес не был готов физически, новичок Петр Зелински - травмирован, еще один новичок Мехди Тареми, а также Алессандро Бастони - недавно травмированы. Но "Дженоа" и вовсе потеряла авторов 21-го гола из ее 45-ти в лиге в сезоне 2023/24 - Гудмундссона и Ретеги. И без них ведь поборолась.

Еще не один гранд потеряет очки в гостях у генуэзцев. Так что понять такой результат можно. С другой стороны, "Интер" - безоговорочный фаворит сезона, и практически все уверены, что защитит титул чемпиона. Индзаги говорит об ответственности защиты, а вокруг ее воспринимают как обязанность. Потому потеря очков уже в первом туре - неудача. Тем более - в концовке матча.

68 процентов владения мячом "Интера" не впечатлили "Дженоа". Она любит играть без мяча. Голлини отбивал удар низом Тюрама, мощная попытка Чалханоглу чуть не попала. Но Витинья создал лучший момент, выскочив на вратаря. Правда, засомневался и потерял шанс. И все же открыли счет хозяева. Штрафной удар нашел голову Бани, мяч отскочил от перекладины, Зоммер не удержал, и Вольякко добил.

Летом "Интер" купил как раз у "Дженоа" вратаря Хосепа Мартинеса. В нынешнем сезоне он должен был быть лишь запасным за Зоммером, но с такой игрой швейцарца замена придет быстрее, чем ожидалось.

"Интер" сравнял быстро. Тюрам замкнул головой навес Бареллы справа. Маркус еще и заработал пенальти, но ВАР отменил его. Пожалуй, справедливо. "Дженоа" спаслась от тройного момента. Биссека остановил защитник, Лаутаро - вратарь, а удар Димарко выбил с линии Бадель.

Во втором тайме Голлини отбил ногой удар Тюрама в ближний угол, а Зоммер вновь грубо ошибся, но Френдруп растерялся и простил его. В целом же моментов было мало. Хотя в итоге пас вразрез Фраттези на Тюрама ВАР признал в рамках правил, без офсайда, и отменил решение арбитра, засчитав гол. ВАР также помог назначить пенальти за руку Биссека. Мессиас не реализовал его, но добил.

Третья ничья между "Дженоа" и "Интером" в Генуе подряд.

Руслан Малиновский в первом официальном матче команды в сезоне, в Кубке против "Реджаны" из Серии Б, вышел на замену на 61-ой минуте и красиво ассистировал на 65-ой. Сегодня он вышел в "старте". Работал везде - ближе к своим защитникам и к атаке, справа, слева и в центре. Без блеска, но помогая команде стоять организованно, сохранять структуру и не нервничать против чемпиона.

По касаниям мяча (30) он был в середняках в команде на момент замены на 71-ой минуте. А вот по передачам - 25 - третьим. Второй по процентам точных в команде - 88. Один перехват, один отбор. Один удар по воротам издали на подхвате выбитого углового - неточно. Можно сказать, что он был недостаточно в игре, а в атаке вообще ничего не сделал. Но он боролся, двигался, работал.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Ман 22 - Бираги 75

"Парма": Сузуки, Кулибали, Балог, Чиркати, Валери, Эстевес, Сом (Канчелльери 76), Ман (Хайно 65), Бернабе (Сиприен 80), Михайла (Алмквист 65), Бонни (Камара 65)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кварта (Паризи 60), Понграчич, Комуццо (Кайоде 73), Додо, Мандрагора (Бьянко 73), Амрабат, Бираги, Кольпани (Иконе 60), Куаме (Соттил 80), Кен

Предупреждения: Эстевес 36, Балог 49. Чиркати 85 - Понграчич 35

Удаление: Понграчич 83 (вторая желтая)

Апеннинское дерби официально - встречи "Болоньи" и "Фиорентины", но и "Парма" находится в Эмилии-Романье, так что географически подходит. А в 90-х и начале 2000-х годов ее противостояние с флорентийцами было настоящим дерби - интересным, острым. С тех пор прошло много времени, обе команды успели вылететь из Серии А, "Парма" только-только вернулась. И хорошо, что вернулось это дерби.

Флорентийцы начали новую эру после ухода Винченцо Итальяно и прихода Раффаэле Палладино, перешли на игру с тремя центральными защитниками. Но в первом матче изменилось мало. Вновь их владение мячом было огромным по процентам (63:37). И вновь его КПД был минимальным, то есть креатив и реализация хромали на все ноги. В итоге потеря очков в стиле, который видели и три года с Итальяно.

Голкипер хозяев Сузуки работал. Отбивал мощный удар Мандрагоры издали, совершил двойной сейв в упор от Кена и Кольпани. А пропустил голкипер гостей Терраччьяно. Бонни покатил свободному Ману. Вскоре Сом пробил в перекладину, а добивание Михайлы отбил Терраччьяно. Бираги ближе к концовке матча сравнял с прямого штрафного, но большего его команда не достигла.

Более того, в концовке матча Сиприен воспользовался ошибкой и выскочил на Терраччьяно, но пробил слабо и неточно.

Ничего нового в игре "Фиорентины". В предыдущие три сезона именно такого типа игра и результаты заставляли ее не подниматься выше седьмого места.