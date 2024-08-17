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Малиновский получил свои оценки за матч против чемпиона Италии

Италия

Дженоа сыграло вничью

Малиновский получил свои оценки за матч против чемпиона Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 1-м туре Серии А чемпион Италии "Интер" сыграл вничью с "Дженоа" (2:2). За последних, напомним, выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Руслан вышел в стартовом составе и сыграл 71 минуту. В этой игре он, в частности, выполнил 88% точных передач, выиграл 2 единоборства из 4-х, нанес удар в сторону ворот, 2 раза сфолил и 4 раза потерял мяч.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу за матч с "Интером" средние баллы - 6,2 и 6,6 соответственно.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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