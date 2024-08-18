Фонсека - о первой игре в Серии А: Мы были пассивны в обороне

Вчера состоялся матч первого тура чемпионата Италии "Милан" - "Торино", завершившийся со счетом 2:2. Миланцы уступали туринцам, но в последние минуты игры Альваро Морат и Ноа Окафор забили два гола, чем помогли "Милану" сравнять счет и завоевать одно очко.

Главный тренер "Милана" Пауло Фонсека подвел итоги вчерашней игры:

Я не ожидал, что мы будем выглядеть идеально на данном этапе. Но должен сказать, что первый тайм мы провели не очень хорошо. Мы были пассивны в обороне.

В первом тайме у нас не было высокого прессинга, и это облегчило сопернику атакующие действия. Мы должны играть быстрее и не давать сопернику времени на раздумья. Второй тайм был другим, мы были более агрессивны, чаще выигрывали борьбу за мяч и имели шансы выиграть матч.

Также португальский специалист упомянул качество игры игроков

Что касается упущенных моментов Леау, то дело не в технике. Ему надо быть чуть более активным и динамичным, быть ближе к воротам. Сегодня Рафа показал себя в обороне, он действовал очень усердно.