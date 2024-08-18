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Фабрицио Романо подтвердил переход бывшего игрока Шахтера в Наполи

Италия
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Сумма трансфера – до 30 млн евро

Фабрицио Романо подтвердил переход бывшего игрока Шахтера в Наполи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Бенфики" Давид Нерес вскоре станет футболистом "Наполи". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Лиссабонцы могут получить за этот трансфер до 30 миллионов евро вместе с бонусами.

Сегодня игрок прибудет в Италию. На завтрашний день запланирован медосмотр.

Теперь "Наполи" сконцентрируется над новыми трансферами.

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Напомним, что в январе 2022 года "Шахтер" купил Нереса у "Аякса" за 12 миллионов евро. Из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину вингер так и не сыграл ни одного официального матча – участвовал только в товарищеских поединках на сборах. Летом того же года "горняки" продали футболиста в "Бенфику" за 15,3 млн евро.

В прошлом сезоне бразилец провел 35 матчей, отличившись пятью голами и 10 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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