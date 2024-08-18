Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека едва спасся. Милан – Торино 2:2. Видео голов и обзор матча
Один из голов забил Мората
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке первого тура Серии А "Милан" встречался с "Торино". Это был дебютный матч для нового тренера "россонери" Пауло Фонсеки.
Его подопечные по состоянию на 88 минуту проигрывали 0:2, но к концу матча успели отыграться. Один из голов – на счету Альваро Мораты, который стал джокером Фонсеки. Собственно, как и Окафор.
"Милан" – "Торино" 2:2
Голы: Мората 89, Окафор 90+5 – Тиав 30 (авт.), Сапата 68
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Деревянченко с травмой проиграл Мбилли в титульном поединке
- Бывший президент украинского клуба стал агентом Цыганкова
- Лупашко: Забили гол, который не засчитали из-за офсайда. Арбитр мог назначить пенальти в ворота Динамо
- Официально: Ювентус разорвал контракт с польским голкипером
- Реал тренировался с двумя украинскими голкиперами: Волошин присоединился к Лунину - ВИДЕО
- Кобин: Мы играем матчи на выезде. Все переезды на автобусе, это занимает по 7-10 часов
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн