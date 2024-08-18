Фонсека едва спасся. Милан – Торино 2:2. Видео голов и обзор матча

В поединке первого тура Серии А "Милан" встречался с "Торино". Это был дебютный матч для нового тренера "россонери" Пауло Фонсеки.

Его подопечные по состоянию на 88 минуту проигрывали 0:2, но к концу матча успели отыграться. Один из голов – на счету Альваро Мораты, который стал джокером Фонсеки. Собственно, как и Окафор.

"Милан" – "Торино" 2:2

Голы: Мората 89, Окафор 90+5 – Тиав 30 (авт.), Сапата 68