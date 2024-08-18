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Арриго Сакки: Довбик может стать важным игроком в чемпионате Италии
Арриго о Довбике
foottheball
Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки поделился своим мнением относительно украинского нападающего Артема Довбика.
"С большим интересом буду наблюдать за Довбиком в "Роме". Он был очень сильным в "Жироне", поэтому мне кажется, что Довбик может стать важным игроком в чемпионате Италии".
Сможет ли "Рома" включиться в борьбу за Лигу чемпионов? На мой взгляд, они немного отстают, но ситуация может измениться. Посмотрим, сможет ли Де Росси совершить решающий скачок в качестве", – сказал Сакки.
Напомним, сегодня "Рома" в 21:45 сыграет против "Кальяри". В этом матче Артём Довбик может впервые сыграть за "Рому" в Серии А.
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