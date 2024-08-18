Кальяри - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

В первый день первого тура Серии А нового сезона "Интер", "Милан", "Фиорентина" и "Торино" уже потеряли очки. Четыре команды Топ-10 предыдущего сезона, четыре претендента на Еврокубки в нынешнем. Такие результаты добавляют энтузиазма их конкурентам. Правда, "Рому" ожидает весьма непростой выезд на Сардинию. Удастся ли там дебют Артема Довбика?

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Серия А. Первый тур

18 июля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Рома"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна