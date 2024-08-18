Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кальяри - Рома: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Кальяри - Рома: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первый день первого тура Серии А нового сезона "Интер", "Милан", "Фиорентина" и "Торино" уже потеряли очки. Четыре команды Топ-10 предыдущего сезона, четыре претендента на Еврокубки в нынешнем. Такие результаты добавляют энтузиазма их конкурентам. Правда, "Рому" ожидает весьма непростой выезд на Сардинию. Удастся ли там дебют Артема Довбика?
- Все самые яркие события матча смотрите в режимі Live в Telegram UA-Football
Серия А. Первый тур
18 июля. 21:45. Кальяри. "Унипол Домус"
"Кальяри" - "Рома"
Главный арбитр: Федерико Ла Пенна
Трансляція матчу Кальярі - РомаСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На матч Кривбасс – Бетис назначен арбитр, недавно работавший в Москве. Криворожцы обратились в УЕФА
- Марлон расторг свой контракт с Шахтером
- ФК Ужгород попал в ДТП по дороге в Житомир. Трех человек доставили в больницу
- Официально: Ювентус разорвал контракт с польским голкипером
- В возрасте 76 лет скончался тренер, возглавлявший сборную Польши на Евро-2012
- Деревянченко с травмой проиграл Мбилли в титульном поединке
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн