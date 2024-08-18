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Довбик попал в стартовый состав Ромы на матч 1-го тура Серии А
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Roma
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик будет играть с первых минут в матче против "Кальяри". Поединок состоится в рамках 1-го тура Серии А.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Напомним, Довбик присоединился к "Роме" в действующее трансферное окно. Он перешел из "Жироны" за 30,5 миллионов евро (плюс бонусы).
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