Довбик попал в стартовый состав Ромы на матч 1-го тура Серии А

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик будет играть с первых минут в матче против "Кальяри". Поединок состоится в рамках 1-го тура Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Напомним, Довбик присоединился к "Роме" в действующее трансферное окно. Он перешел из "Жироны" за 30,5 миллионов евро (плюс бонусы).