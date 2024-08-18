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Довбик попал в стартовый состав Ромы на матч 1-го тура Серии А

Италия
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Довбик попал в стартовый состав Ромы на матч 1-го тура Серии А

Roma

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик будет играть с первых минут в матче против "Кальяри". Поединок состоится в рамках 1-го тура Серии А.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Напомним, Довбик присоединился к "Роме" в действующее трансферное окно. Он перешел из "Жироны" за 30,5 миллионов евро (плюс бонусы).

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Артем Довбик Рома
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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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