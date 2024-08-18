Серия А. Наполи Конте начинает разгромным поражением, Болонья Итальяно - ничьей

Серия А. Первый тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Наполи" 3:0

Голы: Ливраменто 50, Москера 75, 90+4

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа, Маньяни, Коппола, Фресе (Маньяни 58), Сердар (Белахьян 21), Дуда, Кастанос (Суслов 58), Ливраменто (Харруи 73), Лазович, Тенгстедт (Москера 74)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус (Нгонг 79), Мадзокки, Лоботка, Ангисса, Спинаццола (Оливера 51), Политано, Кварацхелия (Распадори 45+3), Симеоне (Хеддира 79)

Предупреждения: Коппола 20, Чачуа 30, Дуда 77 - Распадори 89

В предыдущем сезоне "Наполи" стал одним из худших действующих чемпионов в истории Серии А, заняв лишь десятое место. Сразу выйти из такого физически невозможно. Тем более - когда из новичков в первом матче лиги нового сезона играл лишь Леонардо Спинаццола. Но все же приход такого специалиста как Антонио Конте хотя бы предусматривал уж точно не разгромное поражение от аутсайдера.

Хотя, в принципе, процессы в клубе наводили на мысль о подобном. Конте уже не раз жаловался, говорил, что ожидал лучшего от клуба, что клуб должен еще много поработать. Говорил о критическом, деликатном моменте в истории "Наполи", о нулевом годе, о начале реконструкции, о грядущих страданиях. Заявляя, что не знает, когда новая команда будет готова - через полгода, год или два.

"Верона" в предыдущие два сезона еле спаслась от вылета, в плохом экономическом положении, постоянно продает лидеров и приводит много новых малоизвестных игроков. Назначила нового тренера - Паоло Дзанетти. В Кубке неделю тому вылетела дома от "Чезены" из Серии Б. А "Наполи" побеждала лишь однажды в предыдущих 15-ти матчах. Впрочем, такой "Наполи" можно и нужно побеждать.

Неаполитанцы владели мячом в два раза больше, чем соперник. Но как раз такую игру Конте не любит. И это было заметно. Его команда выглядела крайне медленно, безыдейно, будто играла товарищеский матч. Опасные моменты создавали лишь опорники. Ангисса и Лоботка хорошо подключались, били головой с семи метров и ногой с 15-ти и не попадали. Первый также с 17-ти попал в перекладину.

И это при том, что в первом тайме "Верона" часто и грубо ошибалась в обороне. После одной такой ошибки Ангисса не попал в пустые ворота из центра поля. После еще одной Кварацхелия выскакивал на вратаря, но защитник Чачуа успел вернуться и блестящем подкате заблокировать. Хвича после этого эпизода еще и попросил замену, и без него во втором тайме команда развалилась.

Пятка в центре поля, пас Дуды налево на ход, прострел Лазовича внешней стороной стопы и неуклюжий, но точный удар новичка Ливраменто сделали 1:0. Перехват замены Суслова в центре поля, Дуда пасом вразрез, и Москера, замена, переигрывает Мерета. Чачуа прорывается, простреливает на Москеру, его удар слета отбивает Мерет. Харруи простреливает справа, Лазович бьет плохо, но Москера подправляет.

Неделю тому "Наполи" в Кубке дома не забил "Модене" из Серии Б в основное время и переиграл ее лишь в серии пенальти. Конте назвал тот матч "хорошей дозой реальности для всех". Как он назовет это поражение?

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Удинезе" 1:1

Голы: Орсолини 58 (пен.) - Джаннетти 65

Нереализованный пенальти: Товен 65 (вратарь)

"Болонья": Скорупски, Пош, Беукема, Эрлич, Ликояннис (Миранда 84), Фройлер, Моро (Эбишер 76), Орсолини (Камбиаги 76), Фаббиан, Ндой (Одгар 88), Кастро (Даллинга 84)

"Удинезе": Окойе, Н. Перес, Бийол, Джаннетти, Эхизибе, Пайеро, Ловрич (Кальстром 58), Х. Камара (Земура 82), Бреннер (Дэвис 82), Товен (Эккеленкамп 76), Лукка

Предупреждения: Окойе 32, Джаннетти 55, Эхизибе 81, Лукка 90+5