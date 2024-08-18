Конте: Мы растаяли, как снег на солнце. Команда развалилась при первых трудностях

Антонио Конте прокомментировал неудачный старт Серии А.

“Во втором тайме мы растаяли, как снег на солнце. Должны извиниться перед неаполитанцами. Это недопустимая игра от нас. Надо много работать над всем. Если я могу помочь "Наполи", я это сделаю. А пока должны извиниться.

Неприятно видеть развалившуюся команду при первых трудностях. Эту проблему нелегко решить. Я говорю так, потому что имею определенный опыт. Я не просто открываю рот. Могут прийти два, три, четыре игрока, но работать надо над другим".