Де Росси: Довбик еще забьет много голов

В первом туре Серии А сезона 2024/25 "Рома" сыграла с "Кальяри" в гостях вничью 0:0. После матча главный тренер римлян Даниэле Де Росси дал интервью DAZN. Его слова передает Football Italia.

"Мы заиграли лучше во втором тайме. Мы немного страдали до того. Поле было сухим, потому я просил не держать мяч в ногах слишком долго. Мы были организованы, но гораздо лучше после перерыва. У обеих команд были шансы, но у нас - больше", - заявил он.

"Мы должны работать больше над переходом в атакующую треть поля. Когда ты сидишь слишком глубоко и пасуешь поперек поля, ты рискуешь запутаться. Я просил команду быть более вертикальной, во втором тайме мы отодвинули "Кальяри" назад и играли лучше".

О Пауло Дибале, вышедшем сегодня лишь на замену из-за разговоров о его уходе, Де Росси сказал: "Если он или кто-либо другой уйдет, нам понадобится замена. Я испугаюсь его ухода только если его не заменит подходящий игрок, иначе - нет".

Также Де Росси высказался о дебюте Артема Довбика в центре атаки: "Первый тайм был для него нелегким, потому что мы не предоставляли ему достаточно обслуживания. Я считаю, что он отыграл по-настоящему хорошо после перерыва, он тяжело боролся, почти забил и я уверен, что еще забьет много голов".

В своем первом официальном матче за "Рому" Довбик был заменен на 90-ой минуте. До этого он нанес три удара по воротам. В том числе головой в перекладину из вратарской площадки. Также он пробивал ногой низом из-за пределов штрафной. Вратарь отбил этот удар, Лоренцо Пеллегрини добил, но сделал это из офсайда.