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Дебют Довбика в Серии А. Кальяри - Рома 0:0. Видеообзор поединка
Артем впервые сыграл в матче итальянского чемпионата
Фото: officialasroma
Предлагаем вашему внимаю видеообзор матча 1-го тура Серии А сезона-2024/25 между "Кальяри" и "Ромой". Поединок состоялся на стадионе "Унипол-Домус" в Кальяри и завершился нулевой ничьей.
Украинский нападающий "волков" Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и был заменен на 90-й минуте. Для украинца это был первый официальный поединок за римлян.
Отметим, что 25 августа "Рома" сыграет на своем поле против "Эмполи".
Серия А. 1-й тур, 18 августа
Кальяри. "Унипол-Домус"
"Кальяри" - "Рома" 0:0
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