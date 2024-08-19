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Дебют Довбика в Серии А. Кальяри - Рома 0:0. Видеообзор поединка

Италия

Артем впервые сыграл в матче итальянского чемпионата

Дебют Довбика в Серии А. Кальяри - Рома 0:0. Видеообзор поединка

Фото: officialasroma

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Предлагаем вашему внимаю видеообзор матча 1-го тура Серии А сезона-2024/25 между "Кальяри" и "Ромой". Поединок состоялся на стадионе "Унипол-Домус" в Кальяри и завершился нулевой ничьей.

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Украинский нападающий "волков" Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и был заменен на 90-й минуте. Для украинца это был первый официальный поединок за римлян.

Отметим, что 25 августа "Рома" сыграет на своем поле против "Эмполи".

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Серия А. 1-й тур, 18 августа
Кальяри. "Унипол-Домус"
"Кальяри" - "Рома" 0:0

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Артем Довбик Рома Кальяри
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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