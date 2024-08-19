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Спортдир Наполи: Желание Осимхена покинуть клуб понятно

Италия

Неаполитанцам будет нелегко удержать форварда

Спортдир Наполи: Желание Осимхена покинуть клуб понятно

Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна ответил на вопрос о возможном уходе из клуба нападающего Виктора Осимхена.

"Ситуация неясна. Виктор — важный игрок с важными качествами. Его желание (уйти - прим.) понятно. Мы пытались сохранить целостность команды в этот момент. Мы не единственный клуб в таком положении. Посмотрим, что произойдет в течение следующих 10 дней.

В настоящее время неправильно говорить о каких-то сенсациях. Мы работаем с его окружением, чтобы найти лучшее решение.

У него контракт еще на два сезона, поэтому, если мы не найдем решения до 30 августа, нам придется поговорить с игроком", - сказал Манна в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Осимхен не желает больше находиться в "Наполи" и уже подал запрос о трансфере. Главным претендентом на нигерийца считается "Челси".

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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