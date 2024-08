Лукаку всё ближе к возвращению в Серию А

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку находится в одном шаге от перехода в "Наполи".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб уже сделал официальное предложение по 31-летнему бельгийцу. Переговоры между клубами сейчас находятся на ключевых этапах.

Отмечается, что на данный момент полное внимание "Челси" уделяется продаже Лукаку. Затем лондонский клуб планирует сосредоточиться на покупке центрфорварда "Наполи" Виктора Осимхена.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провёл в аренде в "Роме", и отличился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.

???????? Understand Romelu Lukaku and Napoli are getting closer. Official bid on the table.



Club to club talks now into key stages as Chelsea decision is clear: Lukaku and Osimhen, SEPARATE topics.



Full focus on selling Lukaku, then Osimhen story eventually for final days. pic.twitter.com/vLnXKQaPIT