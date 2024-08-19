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Лукаку всё ближе к возвращению в Серию А

Италия

Осталось согласовать последние детали

Лукаку всё ближе к возвращению в Серию А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку находится в одном шаге от перехода в "Наполи".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб уже сделал официальное предложение по 31-летнему бельгийцу. Переговоры между клубами сейчас находятся на ключевых этапах.

Отмечается, что на данный момент полное внимание "Челси" уделяется продаже Лукаку. Затем лондонский клуб планирует сосредоточиться на покупке центрфорварда "Наполи" Виктора Осимхена.

Напомним, прошлый сезон Лукаку провёл в аренде в "Роме", и отличился в составе "волков" 20 голами и 4 результативными передачами в 47 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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