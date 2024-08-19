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Аталанта арендовала сербского полузащитника Самарджича. Ранее он сорвал свои трансферы в Интер и Наполи

Италия

Сыграет в Лиге чемпионов

Аталанта арендовала сербского полузащитника Самарджича. Ранее он сорвал свои трансферы в Интер и Наполи

transfermarkt

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Хавбек "Удинезе" Лазар Самарджич перешёл в "Аталанту".

Соглашение между сторонами рассчитано на правах годичной аренды. Однако, при выполнении определенных условий у клуба из Бергамо будет обязательное право выкупа 22-летнего серба.

В прошлом сезоне Самарджич забил шесть мячей и отдал две голевых передачи в 36 матчах.

Напомним, летом 2023 года Лазар был в шаге от перехода в "Интер", а в следующее трансферное окно - в "Наполи". Оба раза трансферы сорвались из-за пересмотра условий сделки при участии отца футболиста.

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Источник:
Atalanta
Опубликовал: Александр Бураков
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