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Аталанта арендовала сербского полузащитника Самарджича. Ранее он сорвал свои трансферы в Интер и Наполи
Сыграет в Лиге чемпионов
transfermarkt
Хавбек "Удинезе" Лазар Самарджич перешёл в "Аталанту".
Соглашение между сторонами рассчитано на правах годичной аренды. Однако, при выполнении определенных условий у клуба из Бергамо будет обязательное право выкупа 22-летнего серба.
В прошлом сезоне Самарджич забил шесть мячей и отдал две голевых передачи в 36 матчах.
Напомним, летом 2023 года Лазар был в шаге от перехода в "Интер", а в следующее трансферное окно - в "Наполи". Оба раза трансферы сорвались из-за пересмотра условий сделки при участии отца футболиста.
Lazar è nerazzurro! Benvenuto! ????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2024
Samardžić to Atalanta: there we land! ????????#Samardžić #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/nxLUQ66XE7
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