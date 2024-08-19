Серия А. Несмотря на все проблемы, Аталанта разгромила Лечче в гостях

Серия А. Первый тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Аталанта" 0:4

Голы: Брешианини 35, 66, Ретеги 45 (пен.), 57

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Гаспар, Баширотто, Галло, Пьерре (Л. Кулибали 46), Рамадани (Марчвински 76), Рафия (Бериша 83), Моренте (Банда 46), Крстович (Пьеротти 69), Доргу

"Аталанта": Муссо, Де Роон, Джимсити, Хиен, Дзаппакоста (Годфри 68), Эдерсон, Пашалич (Сулемана 89), Руджери, Брешианини (Палестра 89), Де Кетеларе (Баккер 68), Ретеги (Касса 83)

Предупреждения: Де Роон 60, Эдерсон 80

Эйфория, атмосфера праздника после успешного сезона с четвертым местом в лиге и первым трофеем с 1963-го года (Лигой Европы) быстро улетучилась. В Лечче на первый матч нового сезона в Серии А "Аталанта" привезла лишь 13 полевых игроков первой команды. Из-за травм Толоя, Колашинаца, Дзаньоло, Скамакки, Скальвини. Из-за демаршей желающих уйти Коопмейнерса, Туре, а теперь и Лукмана.

Общая атмосфера в клубе тревожная. Генеральный директор Лука Перкасси признал наличие "отвратительных" сюрпризов. Плюс разочарование из-за хорошей игры, но поражения в среду в Суперкубке УЕФА от "Реала". А оттуда, из Варшавы, лететь нужно было на юг Италии, к симпатичному "Лечче", лучшему из аутсайдеров в предыдущем сезоне, которому бергамцы проиграли в гостях в позапрошлом.

И все же "Аталанта" справилась. Более того - разгромила. Реализовала все, что не реализовала в Варшаве. Не сказать, что играя особо блестяще, но блестяще используя моменты. Игровые принципы, жесткая и компетентная рука Джан Пьеро Гасперини, да и злость на события вокруг и желание доказать, что все еще нa многое способны сделали игру.

В первые 20 минут "Лечче" играл лучше. Хотя без опасных моментов, кроме одной ошибки Муссо, когда подстраховал защитник. А вот как только "Аталанта" проснулась - сразу же пошли моменты. В том числе и три в течение четырех минут. Дзаппакоста слета дважды немного не попал, удар Де Кетеларе головой отбил Фальконе, а добивание ШДК также не попало.

Открыл счет прорыв латераля Дзаппакосты справа после потери соперника. Новичок Ретеги замкнул его навес головой, Фальконе отбил, но еще один новичок, Брешианини, в первом матче за клуб, добил. В ответ Доргу попадал не в ту сторону сетки с острого угла. А другой латераль "Аталанты" Руджери навесил, и Ретеги на этот раз пробил головой четко. Еще один гол еще одного дебютанта.

Второй тайм начался спасением Фальконе от Эдерсона. Но и бардаком в штрафной, в котором в итоге новичок "Лечче" Кулибали сбил Ретеги. Пострадавший реализовал пенальти. А на 66-ой минуте Пашалич отдал вразрез внешней стороной стопы, a Брешианини сместился в центр мимо защитника и спокойно сделал дубль.

Далее Муссо отбил два сложных удара, в том числе и лицом в упор.

Блестящее начало сезона "Аталанты" в лиге. Особенно блестящее, учитывая ее проблемы, ее усталость после среды, настроение. Да и результаты других грандов в этом туре, почти поголовно потерявших очки. Четыре гола в гостях в ворота команды, пропустившей лишь шесть в предыдущих семи матчах лиги. Дубли Ретеги и Брешианини в дебютах за команду в лиге. Впечатляет.